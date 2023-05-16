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Dünya
AA 16.05.2023 10:14

Meksika'da futbol sahasında düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bir futbol sahasında düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü 18 yaşın altında 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da futbol sahasında düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Polis şefi Alejandro Rosales, eyalete bağlı Atotonilco de Tula kasabasında bir futbol sahasında pazar günü silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda 6 kişinin öldüğü, bunlardan 3'ünün 18 yaşın altında olduğu belirtildi. Görgü tanıkları, yaralıların da olduğunu ifade etti.

Yetkililer, saldırının sebebine dair bilgi paylaşmazken bölge halkı, olayın komşu eyaletteki kişilerle husumet nedeniyle gelişmiş olabileceğini iddia etti.

Meksika'nın Morelos eyaletinde, Eylül 2022'de de futbol maçı sırasında silahlı kişilerin taraftarlara ateş açması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.

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