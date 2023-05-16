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Dünya
TRT Haber 16.05.2023 11:10

Almanya yüzde 65,4 ile 'Erdoğan' dedi

Yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Seçmenlerin yüzde 65'den fazlası Erdoğan'a oy verirken, Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin oranı ise yüzde 32,61 oldu. Milletvekili seçimlerinde de Almanya'daki vatandaşların çoğunluğu tercihini AK Parti ve Cumhur İttifakından yana kullandı.

Almanya yüzde 65,4 ile 'Erdoğan' dedi
[Fotograf: Reuters]

Yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde kullanılan oylar çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Oy kullanan 732 bin seçmenin yüzde 65,4'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verirken, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin oranı yüzde 32,61 oldu.

Almanya'da 17 seçim merkezinin tamamında en çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Essen Başkonsolosluğu bölgesi ile Düsseldorf, Münster ve Kassel bölgelerinde Erdoğan'a oy verenlerin oranı yüzde 70'in üzerinde.

Yurt dışı oylarında sonuçlar
Yurt dışı oylarında sonuçlar

Berlin'de oylar yakın

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun birbirine en yakın oy aldığı seçim bölgesi ise başkent Berlin'di.

Berlin'de kullanılan oyların yüzde 49,2'sini Erdoğan alırken yüzde 48,8'i ise Kılıçdaroğlu'na çıktı.

Milletvekili seçimlerinde oylar Cumhur İttifakı'na gitti

Milletvekili seçimlerinde de Almanya'daki vatandaşların çoğunluğu tercihini AK Parti'den yana kullandı.

Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakı'nın oldu
Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakı'nın oldu

AK Parti Almanya'da oyların yüzde 50,44'ünü alırken, MHP'ye yüzde 12,62, Yeniden Refah Partisi'ne ise yüzde 1,11 oy verildi.

CHP'nin Almanya'daki oy oranı yüzde 19,24, İYİ Parti'nin ise yüzde 2,79 oldu.

Yeşil Sol Parti ise yüzde 8,72 oy oranına sahip.

ETİKETLER
Seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti CHP MHP Almanya
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