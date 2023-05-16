Almanya yüzde 65,4 ile 'Erdoğan' dedi

Yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde kullanılan oylar çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Oy kullanan 732 bin seçmenin yüzde 65,4'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verirken, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin oranı yüzde 32,61 oldu.

Almanya'da 17 seçim merkezinin tamamında en çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Essen Başkonsolosluğu bölgesi ile Düsseldorf, Münster ve Kassel bölgelerinde Erdoğan'a oy verenlerin oranı yüzde 70'in üzerinde.

Berlin'de oylar yakın

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun birbirine en yakın oy aldığı seçim bölgesi ise başkent Berlin'di.

Berlin'de kullanılan oyların yüzde 49,2'sini Erdoğan alırken yüzde 48,8'i ise Kılıçdaroğlu'na çıktı.

Milletvekili seçimlerinde oylar Cumhur İttifakı'na gitti

Milletvekili seçimlerinde de Almanya'daki vatandaşların çoğunluğu tercihini AK Parti'den yana kullandı.

AK Parti Almanya'da oyların yüzde 50,44'ünü alırken, MHP'ye yüzde 12,62, Yeniden Refah Partisi'ne ise yüzde 1,11 oy verildi.

CHP'nin Almanya'daki oy oranı yüzde 19,24, İYİ Parti'nin ise yüzde 2,79 oldu.

Yeşil Sol Parti ise yüzde 8,72 oy oranına sahip.