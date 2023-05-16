Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakı'nın oldu

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini açık ara önde tamamladı. Seçmenin yüzde 49,37'si, tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı.

İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın 48 milletvekili ipi göğüsledi

AK Parti'nin 40, MHP'nin 5, Yeniden Refah Partisi'nin 3 milletvekili seçimi kazandı.

Fatih Erbakan, İstanbul 2'inci bölgeden milletvekili seçildi.

Ankara'da Cumhur İttifakı 18 milletvekili çıkardı

Ankara'da 1 milyon 600 binden fazla seçmenin oyunu alan AK Parti, 15 milletvekili çıkardı. Listede yer alan Fuat Oktay, Tuğrul Türkeş, Vedat Bilgin milletvekili seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi de 3 milletvekilini Meclis'e gönderecek.

Cumhur İttifakı'nın İzmir'de 9 milletvekili seçimi kazandı

AK Parti 8, MHP 1 milletvekilini Meclis'e gönderecek. Gazeteci Şebnem Bursalı, CHP'den AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi ve Alpay Özalan, Meclis'e giren milletvekillerinden oldu.

Cumhur İttifakı'nın Antalya'da 8 milletvekili seçimi kazandı

AK Parti, Antalya'da da 6 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin 2 milletvekili Meclis'e girmeye hak kazandı.

Bursa da Cumhur İttifakı'nın seçimi önde tamamladığı illerden oldu

AK Parti, 10 milletvekili çıkardı. Milliyetçi Hareket Partisi de 2 milletvekilini Bursa'dan Meclis'e gönderecek.

Yeniden Refah Partisi, kendi logosuyla katıldığı ilk seçimde, Genel Başkan Fatih Erbakan ile birlikte 5 milletvekili ile temsil edilme hakkını elde etti.

Suat Pamukçu ve Doğan Bekin İstanbul, Mehmet Aşıla Kocaeli, Ali Yüksel de Konya milletvekili seçildi.





















