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TRT Haber 15.05.2023 23:39

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel görevi bıraktı

CHP'nin bilgi ve iletişimden sorumlu genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel görevi bıraktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel görevi bıraktı
[Fotograf: AA]

Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2018 yılından bu yana sürdürdüğü görevini bıraktığını duyurdu:

"Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum."


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