CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel görevi bıraktı

Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2018 yılından bu yana sürdürdüğü görevini bıraktığını duyurdu:

"Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum."