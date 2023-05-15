İyi Parti 44 milletvekili çıkardı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve parti kaynaklarından, kesin olmayan rakamlar çerçevesinde derlenen bilgiye göre, İyi Parti'nin oy oranı 24 Haziran 2018'de yapılan seçimde aldığı oy oranına göre düştü.

Geçen seçimde yüzde 9,96 oyla 43 milletvekili kazanan parti, şu an itibarıyla yüzde 9,69 oy oranıyla 44 milletvekili çıkardı.

Partinin geçen seçimde üç büyük ilden İstanbul'da 8 ve Ankara'da 5 olan milletvekili sayısı bu seçimde de değişmezken, parti İzmir'de 2 olan milletvekili sayısını 3'e yükseltti.

2018'de 26 ilde milletvekili, bu seçimde ise 28 ilde milletvekili alan İyi Parti, bir milletvekili bulunan Erzurum'u kaybederken, hiç vekili bulunmayan Çanakkale, Hatay ve Yozgat'tan birer milletvekili çıkardı.

6 kadın milletvekili kazandı

İyi Parti, MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur'un da aralarında bulunduğu 6 kadın milletvekili kazandı.

İyi Parti'nin adayları arasında yer alan eski bakanlardan Koray Aydın ve Eşref Fakıbaba Ankara'dan, Lütfullah Kayalar ise Yozgat'tan, eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman Konya'dan milletvekili seçildi.

Bir süre önce İyi Parti'ye katılan Genel Başkan Akşener'in danışmanlarından Turhan Çömez de Balıkesir'den milletvekili oldu.

Hatay'dan aday gösterilen eski futbolcu Gökhan Zan ise milletvekili seçilebilmek için yeterli oy oranına ulaşamadı.

İyi Parti Başkanlık Divanı'ndan aday listesinde bulunan Genel Sekreter Uğur Poyraz Antalya'dan, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Ankara'dan, Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu ve STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak İstanbul'dan, Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat Manisa'dan, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Rıdvan Uz Çanakkale'den, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun Muğla'dan, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale İzmir'den milletvekili seçildi.

2018 seçimleri ve istifalar

İyi Parti'nin 2018 yılında yapılan genel seçimlerde çıkardığı 43 milletvekilinden Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal istifa ederek, partisine dönmüştü.

Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İstanbul milletvekilleri Fatih Mehmet Şeker ve Hayati Arkaz ile Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partiden istifa eden diğer isimler olmuştu.

Yine İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ istifasının ardından Zafer Partisini kurmuştu.

İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ise dün gerçekleştirilen seçimden kısa bir süre önce, partisi ile yollarını ayırmıştı.