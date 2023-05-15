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Gündem
TRT Haber 15.05.2023 19:14

Meclis'in ilk mesaisi yemin töreni

Seçimlerin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama dönemi yemin töreniyle başlayacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesinden 16 bakan, yeni dönemde milletvekili koltuklarında oturacak.

Meclis'in ilk mesaisi yemin töreni
[Fotograf: AA]

14 Mayıs'ta milletvekili seçimi ile parlamento da yenilendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci yasama dönemi takvimi yemin töreni ile işlemeye başlayacak. 

İç tüzüğe göre Genel Kurul, kesin seçim sonuçlarının açıklanmasını takip eden üçüncü gün toplanacak. Yeni dönemin milletvekilleri alfabetik sırayla, seçim çevresi ve isimlerine göre kürsüye gelerek yemin metnini okuyacak. 

Meclis'in ilk mesaisi yemin töreni

Bakanlar için 'yemin' formülü

600 vekil arasında cumhurbaşkanlığı kabinesinin 16 ismi de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 15 bakan yeni dönemde milletvekili olarak görev yapacak. Ancak bu isimler yemin ettiklerinde bakanlıklarının devam edip etmeyeceği sorusu gündemdeydi. AK Parti, bakanlıkların hizmetlerinde aksama yaşanmaması için buna karşı ara bir formül geliştirdi. Söz konusu 16 isim yemin törenine katılmayacak. 

Bakanlar, 28 Mayıs'taki ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlanıp yeni kabine kurulana kadar görevde kalacak.  

(Grafik: Nursel Cobuloğlu Çoban/TRT Haber)

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