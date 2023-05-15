Seçimde ikinci tur süreci nasıl işleyecek?

YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Kesin olmayan geçici sonuçları da açıkladı. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı.

[Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın ] [Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın ]

Yener, ülkede ilk defa gerçekleşek ikinci tur sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Öncelikle geçici aday listesinin ilan edilmesinden sonra geçici aday ikamesine ilişkin sürecin belirlenmesi gerekmekte. Geçici aday ikamesinin yani son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde, yerine gelecek adayın müracaat etmesi için daha önce ilan edilen seçim takvimindeki sürenin saat 17.00'den 20.00'ye çekilmesine karar verilmiştir"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklama yapıyor. https://t.co/G58LaSvj1i — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 15, 2023

Oy pusulaları nasıl olacak?

Oy pusulalarındaki sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacağı bilgisini veren Yener, şunları söyledi:

"Sıralamalardaki adayların, bir önceki adayın yarışta devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklindedir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, sayın Kılıçdaroğlu da ikinci sırada pusulada yer alacaktır."

[Fotoğraf: YSK]

YSK Başkanı Yener: (Oy pusulası) Sayın Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada yer alacaktır. pic.twitter.com/akc3f0QnMK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 15, 2023

"Kesin sonuçlar 19 Mayıs'ta ilan edilecek"

Bugün itibariyle propaganda döneminin başladığını vurgulayan Yener, "İl ve ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların, Yüksek Seçim Kurulunca kesin karara bağlanma tarihi ise 18 Mayıs Perşembe günüdür. Bu tarihten sonra 19 Mayıs Cuma günü ise kesin sonuçların ilanına gidilecektir" dedi.

Yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak

Yener, kesin sonuçların ilanından sonra ikinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını söyledi. Yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek.

Ayrıca bu dönemde de birinci turda olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonlardaki konuşmaları için kura çekimi yapılacak.

Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları da 24 Mayıs'ta başlayacak, propaganda dönemi, 27 Mayıs saat 18.00'de sona erecek.

Seçmenler aynı sandıklarda oy kullanacak

Türkiye'de ilk kez ikinci oylama için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.

YSK'nın, itiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçlarını 1 Haziran'da açıklaması bekleniyor.