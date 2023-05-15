Yurt içinde seçime katılım oranı yüzde 88,92

YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde açılan sandık sonuçları ve oy oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

YSK Başkanı Yener: Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise yüzde 52,69 oranında bir katılım gerçekleşmiştir. pic.twitter.com/3dhBRrikiZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 15, 2023

28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini söyleyen Yener, "Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verdi.