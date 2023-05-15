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TRT Haber 15.05.2023 15:43

Yurt içinde seçime katılım oranı yüzde 88,92

Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açıldı. Seçime katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşti.

Yurt içinde seçime katılım oranı yüzde 88,92

YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde açılan sandık sonuçları ve oy oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

 

 

 

28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini söyleyen Yener, "Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verdi. 

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