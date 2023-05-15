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Gündem
AA 15.05.2023 14:58

Seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim sonuçlarıyla ilgili gerçeğe aykırı bilgileri yayarak provokatif paylaşımlar yapılan sosyal medya hesaplarına yönelik soruşturma başlattı.

Seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili provokotif paylaşımları incelemeye aldı.

Başsavcılık, seçim sonuçları ile deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı, yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayarak provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünün bu tür paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarına yönelik tespit çalışmaları sürerken, provokatif paylaşımlar yapanlar arasında oyuncu Zeynep Beşerler'in de olduğu öğrenildi.

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