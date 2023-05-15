Deprem bölgesinde seçim sonucu

Deprem bölgesinde seçimler buruk geçti, fakat katılım yüksekti. 11 ilde millet iradesi tecelli etti ve ipi göğüsleyen Cumhur İttifakı oldu.

Deprem bölgesinde Cumhur İttifakı en yüksek oyu afetin merkez üssü Kahramanmaraş'ta aldı.

753 bini aşkın seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu asrın felaketinin merkezi Kahramanmaraş'ta sandıklara ilgi yoğun oldu.

Şehir, deprem bölgesinde Cumhur İttifakı'na en çok oy verilen il olarak kayıtlara geçti.

Cumhur İttifakı'na Kahramanmaraş'ta yüzde 71, 88 oy çıktı. Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 22,20 olarak kayıtlara geçti.

Bir vatandaş, "Yıllardan beri AK Parti'ye veririz, fakirine yoksuluna her zaman yardım eder Başımız olduğu için tabi ki ona veriyoruz" dedi.

Hatay'da ilgi yoğundu

Depremin vurduğu Hatay'da da sandığa yoğun bir ilgi vardı. Depremde de vatandaşlar yüzde 83 oranıyla sandığa gitti ve oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48,03 oy alırken, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 48,07'lik bir oya sahip oldu. 368 oy farkla Kemal Kılıçdaroğlu en fazla oyu alan lider oldu.

Hatay'da konuşan bir vatandaş, "İlk oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a kullandım. Deprem bölgesinde bu kadar zorluğa rağmen elinden gelen her şeyi yaptı" diye konuştu.

Adıyaman'da Cumhur İttifakı 4 milletvekili çıkardı

Adıyaman'da Cumhur İttifakı sandığa adeta damga vurdu. Cumhur İttifakı 4 milletvekili çıkarırken, Millet İttifakı 1 milletvekili çıkardı.

Yine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 66,2'lik oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 31,24'lük oy oranına ulaştı.

Cumhur İttifakı Kilis, Malatya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ ve Osmaniye'de de sandıktan birinci çıktı.

Cumhur İttifakı 11 ilde 96 milletvekilinin 58'ini kazandı. Millet İttifakında ise bu sayı 23, Emek ve Özgürlük İttifakı'nda ise 15 oldu.