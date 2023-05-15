Çok Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 15.05.2023 13:43

İstanbul Havalimanı'nda kullanılan oy sonuçları

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimleriyle ilgili yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının İstanbul Havalimanı'nda kullandığı oyların sonuçları açıklandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511, Recep Tayyip Erdoğan ise 8 bin 1 oy aldı.

İstanbul Havalimanı'nda kullanılan oy sonuçları
[Fotograf: AA]

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı'nda gidiş ve geliş katında kurulan 12 sandıkta oy verme işlemleri dün saat 17.00'de sona erdi.

18 bin 81 oy geçerli sayılırken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511 oy aldı.

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ise 8 bin 1 oy çıktı.
Ata ittifakı adayı Sinan Oğan 417 oy alırken Muharrem İnce'ye ise 152 oy verildi.

Milletvekili seçimlerinde ise CHP 6 bin 424, AK Parti 6 bin 321, İYİ Parti 1191, MHP 1151, Yeniden Refah Partisi 285, Yeşil Sol Partisi 1010, Türkiye İşçi Partisi 819, Zafer Partisi 229 ve BBP 88 oy aldı.  

ETİKETLER
İstanbul Seçim 2023 İstanbul Havalimanı
Sıradaki Haber
Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Tokat'ta kamyonet otomobille çarpıştı: 8 yaralı
13:47
Avrupa Birliği'nden seçim mesajı
14:04
Filistinlilerin bitmeyen dramı: Nekbe
13:37
Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
13:28
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan seçim mesajı
13:36
Türk dünyasının gözü Türkiye'deki seçimlerdeydi
Brüksel'de yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla sokaklara çıktı
Brüksel'de yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla sokaklara çıktı
FOTO FOKUS
Türkiye'deki seçim heyecanı Bakü ve Brüksel sokaklarına yansıdı
Türkiye'deki seçim heyecanı Bakü ve Brüksel sokaklarına yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ