Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Kemerköprü Mahallesi Özel İdare Kavşağı’nda, özel idare yönüne giden Burhan Ağartan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada otomobil ikiye bölündü, direk devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Ağartan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta sıkışan 14 yaşındaki İlayda Nur Aytaç ve 18 yaşındaki Tolga Arslan ise ekipler tarafından çıkartılarak Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü Ağartan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.