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Türkiye
DHA 15.05.2023 12:00

İtirazlar yarın saat 17'ye kadar yapılabilecek

İstanbul İl Seçim Kurulu'na ilçe seçim kurullarından ıslak imzalı tutanakların gelmesi devam ediyor. Son itirazlar yarın saat 17.00'a kadar yapılabilecek.

İtirazlar yarın saat 17'ye kadar yapılabilecek

Siyasi parti ve adaylar adına itiraz süreci devam ediyor. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İl Seçim Kurulu'na şu ana kadar yapılmış bir itiraz yok.

İlçe Seçim Kurullarına itirazlar, bugün saat 17.00'da son bulacak. Bu itirazlar, İlçe Seçim Kurulları tarafından bugün gece saat 12.00'a kadar karara bağlanacak. İlçe Seçim Kurullarının kararlarına itirazlar ise İl Seçim Kurulu'na yarın saat 17.00'a kadar yapılabilecek.

İl Seçim Kurulu ise yarın gece saat 12.00'a kadar itirazları değerlendirerek karara bağlayacak. İl Seçim Kurulu'nda itiraz süreci tamamlandıktan sonra da itiraz olursa bunları da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) değerlendirecek.

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"Kasıtlı yapılan usulsüzlük belirlenmedi"

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin, henüz kendilerine ulaşmış bir itiraz olmadığını belirterek bazı sandık kurulu başkanları tarafından tutanaklarda oyların birleştirilip birleştirilmeyeceği, nereye yazılacağı şekilde birtakım maddi hatalar yapıldığını ancak kasıtlı yapılan bir usülsüzlük olmadığını ifade etti.  

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