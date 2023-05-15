Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tamamlandı.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.
Söz konusu sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar sayılmaya başlandı. Sandıkların yüzde 97,18'i açıldı.
Cumhurbaşkanıseçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:
Toplam sandık: 9.593
Açılan sandık: 9.322 (% 97,18)
Recep Tayyip Erdoğan:%57,20
Kemal Kılıçdaroğlu: %39,85
Sinan Oğan: %1,90
Muharrem İnce: %1,06
Milletvekiligenel seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:
Toplam sandık: 9.593
Açılan sandık: 9.318 (%97,13)
Cumhur İttifakı: %56,93
Millet İttifakı: %27,36
Ata İttifakı: %1,18
Emek ve Özgürlük İttifakı: %12,75
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,28
(Seçim sonuçları verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır)