Aliyev: Kardeş Türk halkı bu seçimlerde de liderine güvenini gösterdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısını tebrik etti.

Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece İstanbul’dan Ankara’ya geçerken uçakta gerçekleşti.

Görüşmede, "Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin büyük gelişim yaşadığını ve bunun bir tezahürü olarak kardeş Türk halkının bu seçimlerde de liderine güvenini gösterdiğini" ifade eden Aliyev, Erdoğan'ın liderliğinin Türk dünyası için de çok kıymetli olduğunu belirtti.

2 ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin sarsılmaz olduğu vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da destekleri ve tebrikleri için İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Liderler görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kalıcı ve sarsılmaz olduğunu bir kez daha vurguladı.