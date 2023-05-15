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Dünya
TRT Haber 15.05.2023 10:10

Türkiye'deki seçim heyecanı Bakü ve Brüksel sokaklarına yansıdı

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimini önde tamamlaması yurt dışında sevinçle karşılandı. Belçika'da yaşayan Türkler, ellerinde bayraklarla kutlama yaptı. Azerbaycan'da da benzer kutlama görüntüleri vardı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara çıktılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attılar,

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin heyecanı Belçika'nın başkenti Brüksel'de kutlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En yakın rakibimize 2 milyon 600 bin civarında fark attık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En yakın rakibimize 2 milyon 600 bin civarında fark attık

Yüzlerce kişi, Türk nüfusun yoğun yaşadığı Schaerbeek semtinde toplandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhur İttifakı'nın seçimleri önde tamamlamasını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

Azerbaycan'da konvoyla kutlama

Belçika polisi, kutlamalar sırasında bölgedeki bazı sokak ve caddeleri trafiğe kapattı.

Azerbaycan'da da benzer görüntüler vardı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği önünde oluşturulan konvoyla kutlama yapıldı.

İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Türk ve Azerbaycan bayrakları bir arada dalgalandı.

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Türkiye'deki seçim heyecanı Bakü ve Brüksel sokaklarına yansıdı
Türkiye'deki seçim heyecanı Bakü ve Brüksel sokaklarına yansıdı
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