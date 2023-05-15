Cumhurbaşkanı Erdoğan: En yakın rakibimize 2 milyon 600 bin civarında fark attık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da balkon konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Birileri mutfakta, biz de balkonda"

İşte bu sevdanın neticesi burada. Bu sevdalıların buluşması. Bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizlerle yaşıyoruz. Birileri mutfakta, biz de balkonda.

Aziz milletim, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarım, sevgili Ankaralılar, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

"Kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz"

Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Hem yurt içi oyların gayri resmi sonuçlarının belli olmasının hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Tabii biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği bir tabloyu öndeyiz diye anlatarak milleti bir kez daha muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Biz, milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ancak sonucun tam oranlarıyla ne şekilde tecelli ettiği henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Sonucu beklerken sizlerin buradaki sevgisine mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz.https://t.co/QCQDF9UHMA pic.twitter.com/yPhhPoAFHX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 14, 2023

"Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık"

Sözlerime İstanbul'dan Ankara'ya ve buraya gelene kadar sevgileriyle, coşkularıyla, ahde vefalarıyla bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Aynı şekilde sandık kurullarında görev alan, müşahit olarak veya bireysel gayretleriyle gönüllü bir şekilde sandıklara sahip çıkan, onlarla birlikte yurt dışı çalışmalarında vazife üstlenen her bir kardeşime de teşekkür ediyorum.

Şüphesiz en büyük teşekkürü rekor bir katılımla sandık başına giderek ülkesinin ve kendisinin geleceği için tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarımın her birine ediyorum. Seçimde tercihini bizden, AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerime hasleten şükranlarımı sunuyorum. Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur, milletimiz olmuştur. Türkiye, milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla vatandaşlarının siyasi tercihindeki özgürlüğüyle dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur.https://t.co/QCQDF9UHMA pic.twitter.com/kMSF6v3r01 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 14, 2023

Bu gerçeği seçimlere katılım oranının rekoruyla gösterdik. Dünyada benzeri yok. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık. Bu gerçeği milletimizin tercihini huzur içinde sandığa yansıtmasıyla gösterdik. Kayda değer hiçbir üzüntü verici hadise yaşanmadan bu seçimi tamamladık. Bu gerçeği tüm parti temsilcilerinin gözetimi altında yürütülen seçim süreci ve sonuçlarının şüphesiz oluşuyla gösterdik.

"Seçim kampanyasındaki tartışmalar artık geride kalmıştır"

CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Ülkemiz, hem siyasi hak ve özgürlüklerin kullanımı hem seçim sisteminin güvenilirliği bakımından dünyaya örnek olacak bir işleyişe sahiptir. Kimsenin bu güzel tabloyu kendi kısır siyasi hesapları için bozmaya hakkı yoktur. Biz siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına, yani sizin kararınıza saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Budan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Biz aynı demokratik olgunluğu bekliyoruz. Seçim kampanyasındaki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bu süreçte herkes milletimize sözünü söylemiş, milletimiz de bugün kararını vermiştir.

"Yaklaşık 56 milyon vatandaşımızın her birine tekrar teşekkür ediyorum"

Artık buna yeni yeni kılıflar uydurmanın bir anlamı yok. Milletimizin kararının ne olduğunu, gayri resmi kesin sonuçları açıklandığında hep birlikte göreceğiz. Sonuç ne olursa olsun bugünkü seçimlerde Cumhurbaşkanlığında tercihini bizden yana yaptığı görünen 27 milyona yakın vatandaşımın her birine şükranlarımı sunuyorum. Tercihini kimden yaparsa yapsın bu demokrasi şölenine katılan yaklaşık 56 milyon vatandaşımızın her birine tekrar teşekkür ediyorum.

"En yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık"

Seçimlerde en yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum. Seçim sistemimizin yüzde 50 artı 1 oy sınırı sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Eğer milletimizin kararı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin tamamlandığını gösteriyorsa zaten mesele yok. Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Biz, yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Biz yüzde 50’nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz.https://t.co/QCQDF9UHMA pic.twitter.com/SmykqFZ8cX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 14, 2023

Zira yurt dışı oyların sayımları devam ediyor. Bunun için teşkilat mensuplarından ve bize gönül veren tüm kardeşlerimden sandıklardaki ilçe ve il seçim kurullarındaki işlemler bitene kadar teyakkuz halinde olmaya devam etmelerini istiyorum. Seçim zaferimizin gölgelenmesine yol açacak en küçük bir rehavete, en küçük bir zafiyete izin vermeden süreci takip edeceğiz.

"Şu anda parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır"

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimleri mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir. Şu anda parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Komisyonların genelinde Cumhur İttifakı hakimdir. Dolayısıyla Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'na veren milletimizin tercihinin Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden de güven ve istikrardan yana olacağından şüphe duymuyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Biz daima ve elbette bu seçim sürecinde de gittiğimiz her meydanda milletimize ne söylediysek seçimde de onun sonucunu aldık.

Hamdolsun milletimizin gönlündeki yerimizi tahkim ederek bir olduk mu? İri olacağız, hamdolsun ülkemizi daha da güçlendirerek iri olduk mu? Diri olacağız dedik. Hamdolsun milli iradenin üstünlüğü üzerindeki bulutları dağıtarak diri olduk mu? Kardeş olacağız dedik. Hamdolsun sandıktaki tercihi ne olursa olsun yeni güne 85 milyon kardeş olarak girdik mi?

"Biz Kandil'den talimat alanlarla beraber olmadık"

Dikkat edin biz teröristlerle kol kola olmadık. Biz Diyarbakır'daki Kürt kardeşlerimizin ölümüne neden olan Selo'yla beraber olmadık. Biz, cezaevi kapılarını kırarak bebek katillerini salacağız diyenlerle beraber olmadık. Biz Kandil'den talimat alanlarla beraber olmadık. Biz, talimatı sadece rabbimizden alırız, milletimizden alırız. Hep birlikte Türkiye olacağız dedik. Hamdolsun 81 vilayeti ve gönül köprüleri kurduğumuz tüm kardeşlerimizle büyük ve güçlü Türkiye olduk. Bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum. Seçim sonuçlarının henüz kesinleşmemiş olması, milletimizin tercihinin açık ara bizden yana olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Biz milletimize bugüne kadar ne dediysek bundan sonra da aynı şeyi söyleyeceğiz.

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin mücadelesini vereceğiz"

Bu anlayışla milletimize önümüzdeki 5 yıl boyunca hizmet etmeyi sürdüreceğimize yürekten inanıyoruz. Türkiye'nin her seçimi elbette önemlidir, 14 Mayıs seçimleri gerek kurulan ittifakların mahiyeti gerek bu ittifaklara verilen gizli açık desteklerin kaynakları itibarıyla siyasi tarihimizde ayrı bir öneme sahip olmuştur.

Bu seçimi yaşayanlar çocuklarına Türkiye'nin nasıl bir siyasi iklimden geçerek Türkiye Yüzyılı'na ulaştığını anlatacak. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını yarım bırakmamak için milletimizin iradesine nasıl sahip çıktığını anlatacak. Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine halel getirmemek için hangi oyunları bozduğunu anlatacak.

Milli iradenin gücünün nasıl bir destan yazdığını anlatacak. Bu destanı sizlerle birlikte yazıyoruz. Bugün burada bizlerle birlikte olan kardeşlerim başta olmak üzere partimizin tüm mensuplarına Cumhur İttifakı'nın tüm mensuplarına, milletimizi her bir ferdine çağrıda bulunuyorum. Yarın sabahtan itibaren Türkiye Yüzyılı için milletimizin ve özellikle de gençlerimizin umutlarını en yükseğe çıkarmak için çalışmaya başlıyoruz.

Önümüzdeki dönemde de hiçbir tahrike, hiçbir provokasyona, hiçbir oyuna gelmeden sadece ve sadece milletimizin gönlünü kazanmak için çalışacak, koşturacak, uğraşacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin mücadelesini vereceğiz. Unutmayınız Türkiye Yüzyılı'nın yükselişinin önüne kimse geçemeyecektir. 14 Mayıs demokrasi şöleninin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.