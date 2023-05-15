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DHA 15.05.2023 01:31

Erbakan: Cumhur İttifakımız avantajlı durumda

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Şu ana kadar ulaşan seçim sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığı görülmektedir. Cumhur İttifakımızın avantajlı durumda olduğunu ifade etmek isterim" açıklamasını yaptı.

Erbakan: Cumhur İttifakımız avantajlı durumda
[Fotograf: AA]

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Erbakan, bugün yüzde 90'ın üzerinde bir katılımla seçimlerin gerçekleştirildiğini belirterek, "21 sene aradan sonra Yeniden Refah Partimizi yeniden Meclis'e kazandıran milletimize teşekkür ediyorum. Tarihi adımın atılmasına katkı sağladılar. Milli Görüşün 21 yıl aradan sonra yeniden TBMM'de temsil edilmesine vesile oldular, bu nedenle kendilerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Hazine yardımı almayan, medya gücü olmayan, rakiplerinin sahip olduğu çoğu imkanlardan yoksun olan partimiz, teşkilat mensuplarının gayretleri ile Allah’ın yardımları ile bu önemli adımı atmaya muvaffak oldu. Herkesten önce emek veren, fedakarlık gösteren, canla başla gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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"Vekil sayımızın artma ihtimali var"

Erbakan, "Partimizi anketlerde hiç göstermeyen, anket şirketlerinin aslında manipülasyon yaptıkları, bilimsel çalışma yapmadıkları, seçim sonuçları ile bir kez daha açık şekilde ortaya çıktı. Gelen sonuçlara göre partimiz TBMM'de 5 milletvekili ile temsil edilme hakkını bulunduruyor. 3 milletvekili İstanbul, 1 Kocaeli, 1 milletvekilimiz de Konya'dan seçilmiş bulunuyor. Bu milletvekillerimizin sayısının artma ihtimali de bulunuyor. Partimizin aldığı oylar sandıklar açıldıkça artmaya devam ediyor" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı avantajlı durumda"

Erbakan ayrıca, seçimlerin ikinci tura kaldığını söyleyerek, "Şu ana kadar ulaşan seçim sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığı görülmektedir. Cumhur İttifakımızın avantajlı durumda olduğunu ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferi ile sonuçlanacağına inancımız tamdır. İnşallah 2 hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferini hep beraber kutlayacağız" diye konuştu

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