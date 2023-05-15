Az Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.05.2023 20:57

TBMM Başkanı Şentop: Her birinizin hakkı, sözü, tercihi devletimizin güvencesindedir

Seçimlerin milletin yüksek demokratik olgunluğuyla bir bayram günü heyecanıyla gerçekleştiğini belirten TBMM Başkanı Şentop, "Deprem bölgesindeki gönlü yaralı kardeşlerimizin tercihlerini yargılamaya kalkışan alçakça ifadeleri esefle kınıyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop: Her birinizin hakkı, sözü, tercihi devletimizin güvencesindedir
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerin, demokrasinin bayram günü olduğunu vurguladı.

"14 Mayıs seçimleri de milletimizin yüksek demokratik olgunluğuyla bir bayram günü heyecanıyla gerçekleşti" ifadesini kullanan Şentop, Türkiye'nin geleceği için oylarını kullanan her bir vatandaşa teşekkür etti.


 

Seçimin sonucunun, milletin iradesinin zaferi olduğuna dikkati çeken Şentop, şunları kaydetti:

"Mağlubiyet, hayal kırıklığı ve kin duygularıyla kendi içlerinde boğuşan, demokrasi şölenimize leke sürmek isteyen bir zihniyetin, millet iradesine saldırıya geçtiğini teessürle görüyoruz. Hassaten deprem bölgesindeki gönlü yaralı kardeşlerimizin tercihlerini yargılamaya kalkışan alçakça ifadeleri esefle kınıyoruz.

Milletimizi asla anlamayan ve tanımayan bu zihniyeti, biz çok iyi tanıyoruz. Aziz milletimiz, müsterih olunuz. Her birinizin hakkı, sözü, tercihi devletimizin güvencesindedir. Esasen bu zihniyete, cevabını dün verdiniz. Biliyoruz ki 28 Mayıs'ta bir bayram günü coşkusuyla bu cevabı daha güçlü vereceksiniz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletimizindir."

ETİKETLER
Seçim 2023 Mustafa Şentop
Sıradaki Haber
İyi Parti 44 milletvekili çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:39
BM'de ilk kez Nekbe için anma töreni düzenledi
21:36
ABD: İran, Rusya'nın en büyük askeri destekçisi olmaya devam ediyor
21:33
Zelenskiy: Ortaklar Ukrayna’nın barış formülünü takip etmeye daha fazla istekli
21:16
ABD medyası Türkiye'deki seçimi ikinci tura kalması üzerinden gördü
21:18
TCG Anadolu, İzmir'den ayrılıyor
21:29
ABD: Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134 metreyi aştı
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134 metreyi aştı
FOTO FOKUS
Acil iniş yapan kargo uçağının iniş takımı koptu
Acil iniş yapan kargo uçağının iniş takımı koptu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ