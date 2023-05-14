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Dünya
TRT Haber, AA 14.05.2023 18:31

Yurt dışı oylarında sonuçlar

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında kullanılan oyların sonuçları geliyor. An itibarıyla Cumhurbaşkanı seçiminde ilk sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor. Milletvekili Genel Seçiminde ise ilk sırada Cumhur İttifaki, ikinci sırada ise Millet İttifakı bulunuyor.

Yurt dışı oylarında sonuçlar
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tamamlandı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Söz konusu sandıklardan sonuçlar ulaşmaya başladı.

Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:

Toplam sandık: 9.593 
Açılan sandık: 2292 (%23,89)

Recep Tayyip Erdoğan: %55,86

Kemal Kılıçdaroğlu: %40,56

Sinan Oğan: %2,25

Muharrem İnce: %1,33

Seçim sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.[Seçim sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.]

Milletvekili genel seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:

Toplam sandık: 9.593
Açılan sandık: 1995 (%18,63)

Cumhur İttifakı: %54,59

Millet İttifakı: %29,51

Ata İttifakı: %1,36

Emek ve Özgürlük İttifakı: %11,37

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,24

(Seçim sonuçları verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır)

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