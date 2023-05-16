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Dünya
İHA 16.05.2023 12:00

Myanmar'ı Mocha Kasırga'sı vurdu: 41 ölü

Myanmar’da etkili olan Mocha Kasırgası'nda can kaybı sayısı 41’e yükseldi.

Myanmar’da hafta sonundan bu yana etkili olan Mocha Kasırgası’nda bilanço artıyor.

Ülkenin batısındaki birçok bölgenin sular altında kaldığı Arakan eyaletinde, şu ana kadar 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Yerel yetkililer, 100’den fazla kişinin kayıp olması nedeniyle can kaybı sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kasırganın vurduğu bölgelerde, hatların hasar görmesi sonucu elektrik kesintileri yaşanırken, şiddetli fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesinin de kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'de iletişim hatlarının onarılması için çalışmalar devam ederken, cadde ve sokaklar temizleniyor.

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Myanmar'ı Mocha Kasırga'sı vurdu: 41 ölü
Myanmar'ı Mocha Kasırga'sı vurdu: 41 ölü
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