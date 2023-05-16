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Dünya
AA 16.05.2023 13:39

AB: Seçime yüksek katılım, Türk halkının demokratik hakkını kullanma taahhüdünün işareti

Avrupa Birliği (AB), 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine yüksek katılımın, Türk halkının demokratik hakkını kullanma taahhüdünün açık bir işareti olduğunu bildirdi.

AB: Seçime yüksek katılım, Türk halkının demokratik hakkını kullanma taahhüdünün işareti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, seçimlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "AB, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü yapılan parlamento ile cumhurbaşkanı seçimlerine yüksek katılımı, Türk halkının demokratik oy verme hakkını kullanma taahhüdünün açık bir işareti olarak memnuniyetle karşılıyor." değerlendirmesi yapıldı.

AB'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu ve Avrupa Konseyi'nin ön bulgularını ve vardığı sonuçları dikkate aldığının belirtildiği açıklamada, "Türk makamlarını tespit edilen eksiklikleri gidermeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB'nin şeffaf, kapsayıcı ve güvenilir seçimlere olan ihtiyaca en üst düzeyde önem verdiği ve yeni parlamentonun görevini üstlenmesini heyecanla beklediği kaydedildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün yaptığı açıklamada "Bu seçimlerdeki çok büyük katılım gerçekten iyi haber çünkü bu Türk halkının demokratik haklarını kullanarak gidip oy vermeye bağlılıklarını, demokratik kurumlara değer verdiklerini göstermektedir. Bu dünkü seçimlerin büyük kazanımıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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