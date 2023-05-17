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Dünya
AA 17.05.2023 13:25

Avrupa Parlamentosu seçimleri 6-9 Haziran 2024'te yapılacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinin 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılmasını onayladı.

Avrupa Parlamentosu seçimleri 6-9 Haziran 2024'te yapılacak
[Fotograf: AA]

AB dönem başkanlığını yürüten İsveç, seçimlerin söz konusu tarihlerde yapılması konusunda, AB ülkelerinden oluşan AB Konseyinin uzlaşmaya vardığını açıkladı.

AP Başkanı Roberta Metsola da video mesaj yayınlayarak seçim tarihini teyit etti ve AB vatandaşlarını gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde oy vermeye çağırdı.

"Dünya değişiyor, biz de onunla birlikte değişmeliyiz." diyen Metsola, AB'nin reforma ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle her AB vatandaşının oy kullanmasının önem arz ettiğini belirtti.

Metsola, "Başkalarının sizin adınıza seçim yapmasına izin vermeyin. Oy kullanın." dedi.

AB Konseyi ile Birlik'in yasa yapıcı kurumu olan ve AB bütçesine onay veren Avrupa Parlamentosuna girecek 705 milletvekilinin belirlenmesi için 5 yılda bir seçim yapılıyor. Son seçimler Mayıs 2019'da düzenlenmişti.

Parlamento seçimleriyle AB Komisyonu ve AB Konseyi başkanları da değişecek.

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