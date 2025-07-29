İsrailli Bakan Gazze’yi sahiplenmeye kalktı: ‘Ayrılmaz parçamız’

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze’nin “İsrail’in ayrılmaz bir parçası” olduğunu iddia etti. Katil İsrail’in 2005’te boşalttığı yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini yeniden inşa etmeye “her zamankinden daha yakın olduklarını” söyledi.

Smotrich, Gazze’deki yasa dışı yerleşimlerin boşaltılmasının 20. yılı için düzenlenen bir etkinlikte konuştu. 2005’te boşaltılan Gush Katif yerleşiminin yeniden inşasının artık “bir hayal olmadığını”, çok yakın olduklarını savundu.

‘Gazze’yi Araplara vermek için bedel ödemedik’

İsrail’in Gazze’yi ilhak planları sürerken Smotrich, “Gazze’yi bir Arap ülkesine vermek için bu bedelleri ödemedik. Burası İsrail toprağıdır” dedi.

Filistin topraklarını gasp eden katil İsrail’in bakanı Smotrich, Batı Şeria’nın da ilhak edileceğini söyledi.

Netanyahu’nun kabinesinde ilhak planı

İsrail medyası, Başbakan Netanyahu’nun, Smotrich ve diğer aşırı sağcı isimleri memnun etmek için Gazze’nin bazı bölgelerinin ilhakını içeren bir planı güvenlik kabinesine sunduğunu yazdı.

Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir gibi isimler, Gazze’nin tamamen işgal edilmesini ve Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesini savunuyor.

İsrail’in gasp geçmişi

Katil İsrail, 1967’de işgal ettiği Gazze’de Filistinlilerin topraklarını gasp ederek buralara Yahudi yerleşimcileri yerleştirmişti. 2005’te dönemin Başbakanı Ariel Şaron’un çekilme kararıyla bu yerleşimciler Gazze’den tahliye edildi.