Hamas'tan Gazze'deki soykırım ve açlığa karşı küresel gösterilerin artırılması çağrısı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ağustos'un ilk üç günü ve sonraki günlerde Gazze Şeridi'ndeki devam eden İsrail saldırılarına, soykırıma ve aç bırakmaya karşı küresel halk eylemlerinin artırılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail tarafından İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz 2024'te suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin vefatından iki gün önce (29 Temmuz) "3 Ağustos'un Gazze'ye destek için küresel bir gün olması" çağrısının anımsatıldığı açıklamada, "Heniyye anısına 3 Ağustos'un "Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin'deki tutsaklar için küresel destek günü olması" çağrısı yapıldı.

Tüm dünyada İsrail büyükelçilikleri ve onu destekleyen ülkelerin büyükelçilikleri önünde gösteri ve eylemlerin artırılmasını isteyen Hamas, İsrail'in çocuklar, kadınlar, hastalar ve masum sivilleri hedef alan saldırıları ve aç bırakma eylemleri son bulana kadar gösterilerin devam etmesini talep etti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 88'i çocuk 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda bugüne kadar en az 59 bin 921 Filistinli hayatını kaybetti, 145 bin 233 kişi yaralandı.