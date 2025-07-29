AB Komisyonu, İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirme sözünü tutmasını bekliyor

Suica, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

AB'nin 10 Temmuz'da İsrail'le Gazze'deki insani durumu iyileştirmeye yönelik yaptığı anlaşmayı hatırlatan Suica, "İsrail'in anlaşmaya uymasını bekliyoruz ancak şu anda durum böyle değil." dedi.

Suica, AB'nin iki devletli çözüme verdiği desteği yineleyerek müzakere sonucunda iki devletli çözüm anlaşmasına ulaşılmasının ardından yürürlüğe girecek "şartlı, çok boyutlu ve uygulanabilir bir barış destek paketine" ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Filistin yönetimine destek vermenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Suica, AB'nin Filistin yönetiminin en büyük yardım sağlayıcısı olduğunu ifade etti.

Suica, Orta Doğu için bölgesel güvenlik mimarisi geliştirilmesi gerektiğini kaydederek, "Taraflara gerekli tüm güvenlik garantileri sağlanmalı. Bu garantiler, İsrail'in egemenliğinin yanı sıra meşru güvenlik endişelerini de dikkate almalıdır. Bu göz ardı edilemez ve edilmemeli. Uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku da dahil olmak üzere, tüm aktörlerin uluslararası hukuka tam saygı göstermesi şart." diye konuştu.