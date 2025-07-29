Elon Musk: Tesla ile Samsung arasında 16.5 milyar dolarlık çip anlaşması imzalandı

Anlaşmanın duyurulmasının ardından Samsung hisseleri yüzde 6.8’e kadar yükselerek Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Tesla hisseleri ise ABD piyasalarında açılış öncesi işlemlerde yüzde 1.9 oranında artış gösterdi.

"Fabrika evime yakın, bizzat hızlandıracağım"

Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda, Samsung’un Texas eyaletindeki Taylor kentinde bulunan yeni çip fabrikasında Tesla’nın yeni nesil AI6 çiplerinin üretileceğini belirtti. Musk şu ifadeleri kullandı:

“Samsung, Tesla'nın üretim verimliliğini artırmak için destek vermesini kabul etti. Bu çok kritik. Gerekirse bizzat üretim hattını denetleyeceğim. Üstelik fabrika evime de yakın.”

Bir başka paylaşımında ise, “16.5 milyar dolar sadece asgari değer. Gerçek üretim hacmi bunun birkaç katı olabilir” dedi.

Samsung’un çıkmaza giren fabrikası için kritik sipariş

Samsung’un Texas’taki fabrikasının, uzun süredir büyük bir müşteri bulamaması nedeniyle zorluk yaşadığı biliniyordu. Geçtiğimiz yıl Reuters, şirketin bu tesise yönelik ileri seviye ASML makinelerinin teslimatını ertelediğini ve fabrika açılışını 2026’ya ötelediğini bildirmişti.

NH Investment & Securities'ten analist Ryu Young-ho, “Taylor fabrikasının şu ana kadar neredeyse hiç müşterisi yoktu. Bu sipariş son derece anlamlı” dedi.

AI6 çipler ne zaman üretilecek?

Yeni AI6 çiplerinin üretim takvimi henüz açıklanmadı. Musk daha önce AI5 çiplerinin 2026 sonunda üretileceğini söylemişti. Analistler, AI6 üretiminin 2027 veya 2028'de başlayabileceğini öngörüyor. Ancak Tesla’nın geçmişte birçok üretim hedefini geciktirdiği biliniyor.

Şu anda Samsung, Tesla’nın AI4 çiplerini üretmeye devam ediyor. Bu çipler Tesla’nın Full Self-Driving (tam otonom sürüş) sistemine güç veriyor. AI5 çipleri ise Tayvan ve Arizona’daki tesislerde TSMC tarafından üretilecek.

Samsung’un çip stratejisi ve rekabet

Samsung, dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olmasına rağmen, sözleşmeli üretim (foundry) pazarında yalnızca yüzde 8’lik bir paya sahip. Pazar lideri TSMC ise yüzde 67 ile büyük bir farkla önde. TSMC'nin müşterileri arasında Apple, Nvidia ve Qualcomm gibi devler yer alıyor.

Samsung, bu anlaşmayı daha önce kamuoyuna duyurmuş ancak müşterinin kimliğini gizli tutmuştu. Reuters’a konuşan üç kaynak, müşterinin Tesla olduğunu doğruladı.

Bu gelişme, Samsung’un özellikle yapay zekâ odaklı çip üretimi konusundaki rekabet baskısıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. Şirket, bu alanda TSMC ve SK Hynix gibi rakiplerinin gerisinde kalmış durumda. Analistlere göre bu da kârları ve hisse fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

Samsung, bu ay başında yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekteki faaliyet kârının önceki yıla göre yüzde 56 düştüğünü belirtmişti. Analist Pak Yuak, şirketin foundry biriminin yılın ilk yarısında 5 trilyon won (yaklaşık 3.6 milyar dolar) zarar ettiğini tahmin ediyor.

Ticaret görüşmeleriyle bağlantı olabilir mi?

Samsung-Tesla anlaşmasının, Güney Kore ile ABD arasındaki devam eden ticaret görüşmeleriyle ilişkili olup olmadığı ise şu an için net değil. Güney Kore, ABD ile çip ve gemi inşası alanlarında ortaklıklar kurmak istiyor. Bu çaba, bazı ürünlere uygulanabilecek yüzde 25’lik olası ABD tarifelerini önlemeyi hedefliyor.