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Dünya
AA 29.07.2025 11:09

Katliamcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12'si çocuk 36 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 15'i kadın, 12'si çocuk olmak üzere 36 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katliamcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12'si çocuk 36 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi'nde yine sivillerin yaşadığı evleri, yardım dağıtım noktalarında bekleyen sivilleri hedef aldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda evleri bombaladı. Saldırıda 14'ü kadın, 12'si çocuk olmak üzere 30 Filistinli hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren kadınlardan birinin hamile olduğu, karnındaki bebeğin de olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Cedid Mülteci Kampı'nda da bazı evleri bombaladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında Haydar Kavşağı yakınlarında bir apartman dairesini hedef aldı. Bombardımanında bir karı-koca hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Netzarim Koridoru çevresindeki yardım dağıtım merkezi yakınında yardım bekleyen sivillerin toplandığı alana düzenlenen İsrail saldırısında ise 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, gece saatlerinde de Gazze kentinin doğusunda ve Han Yunus'ta evleri bombalamayı sürdürdü.

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