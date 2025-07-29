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AA
HABER GİRİŞ
29.07.2025 13:10
, 29.07.2025 13:14
SON GÜNCELLEME
29.07.2025 13:14
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
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