Açık 38.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.07.2025 13:10

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Hamas'tan Gazze'deki soykırım ve açlığa karşı küresel gösterilerin artırılması çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:52
Ulaştırma ve Altyapı dergisinin ikinci sayısı "Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik" çıktı
14:37
Yerel Kalkınma Hamlesi'nde yatırım öncelikleri açıklandı
14:34
Sıcaklıklar 23 ilde 40 dereceyi aştı
14:33
Sesin gücünü TRT Akademi ile keşfedin
14:16
Rekorlarının kırıldığı yaz aylarında sıcak çarpmalarına karşı dikkat
14:38
Otomobilin motor bölümüne giren kedi 3 şehir gezdi
Karabük'te orman işçilerinin alevlerle mücadelesi sürüyor
Karabük'te orman işçilerinin alevlerle mücadelesi sürüyor
FOTO FOKUS
Otomobilin motor bölümüne giren kedi 3 şehir gezdi
Otomobilin motor bölümüne giren kedi 3 şehir gezdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ