İsrail'in 2011'de Ukrayna'da kaçırdığı Filistinli mühendis, esir takasında serbest kaldı

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının 7'nci turunda İsrailli 4 esirin cenazesine karşı 602 Filistinlinin serbest kaldığını açıkladı.

İsrail hapishanelerinden bugün serbest bırakılan ve Gazze Şeridi'ne dönen 456 Filistinliden biri olan Dirar Ebu Sisi'nin tutuklanma hikayesi ise diğer esirlerden farklı.

Gazze Şeridi'nde 1969 yılında dünyaya gelen Ebu Sisi, elektrik mühendisliği bölümünde doktora yaptıktan sonra Gazze Şeridi'ndeki elektrik santralinde işletme müdürü olarak görev yaptı.

Ukrayna vatandaşı ile evlilik yapan 6 çocuk babası Ebu Sisi, Şubat 2011'de eşi ve çocuklarıyla birlikte gittiği Ukrayna'da Mossad tarafından kaçırılarak İsrail'de bir hapishaneye götürüldü.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinin açıklamasına göre, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkov kenti ile başkent Kiev arasındaki tren yolculuğu sırasında kaçırılan Ebu Sisi, kendilerini Ukrayna iç güvenlik unsurları olarak tanıtan sivil kıyafetli 2 kişi tarafından kaçırıldı.

Pasaportu incelendikten sonra silah tehdidiyle trenden indirilen Ebu Sisi, bilinmeyen bir yere götürüldükten sonra İsrailli ajanlara teslim edildi.

Sorgulama ve sert işkence

Kaçırılmasının ardından Ukrayna'dan İsrail'e nakledilen Ebu Sisi, Petah Tikva sorgu merkezinde "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na füze geliştirme ve Filistinli gruplar adına askeri faaliyetlerde bulunma suçlamasıyla" 35 gün süren sert sorgulamalara tabi tutuldu.

Ebu Sisi, dayak, aşağılanma, uykusuz bırakma gibi ağır psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldı ve yıllarca hücre hapsinde tutuldu.

İsrail mahkemesi, Temmuz 2015'te kesin delillerle kanıtlanmayan iddialara dayanarak Ebu Sisi'yi 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ebu Sisi 8 yıl hücrede tecrit edildi

Dirar Ebu Sisi, 8 yıl boyunca güneş ışığının ve temiz havanın ulaşmadığı dar bir hücrede (1,5 x 2,5 metre genişliğinde) tecrit edildi.

Sıkı gözetim altında tutulan Ebu Sisi'nin, günde sadece bir saat "elleri ve ayakları zincirli olarak" dışarı çıkmasına izin verildi.

Tutukluluk koşullarının zorluğu nedeniyle sağlığı giderek bozulan ve 35 kilo veren Ebu Sisi, kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, görme bozukluğu gibi kronik hastalıklara yakalandı.

Sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen İsrailli yetkililer Ebu Sisi'ye gerekli tedaviyi sağlamama konusunda ısrar etti.