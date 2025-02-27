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Dünya
AA 27.02.2025 17:53

Avrupa Birliği'nden ABD'ye tarife uyarısı

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin uygulamaya hazırlandığı ilave gümrük tarifesine kararlı ve hızlı biçimde karşılık verileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği'nden ABD'ye tarife uyarısı
[Fotograf: AA]

AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'ye yönelik gümrük vergileri uygulanması konusundaki açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin serbest ve adil ticarete yönelik haksız engellere karşı kararlı ve hızlı tepki vereceğini söyleyen Gill, Avrupa'daki tüketicileri ve işletmeleri koruyacaklarını vurguladı.

AB'den Trump'a yanıt

ABD Başkanı Trump'ın "AB, ABD'yi mahvetmek için kuruldu." ifadesine ilişkin bir soru üzerine Gill, "Bazen bu tür şeylere yanıt vermek zorunda olduğumuza inanmak zor. AB'nin kuruluşundan bu yana ABD için bir nimet olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gill, AB'nin büyük ve entegre bir tek pazar oluşturarak ticareti kolaylaştırdığını, AB'ye ihracat yapanların maliyetlerini düşürdüğünü, üye ülkelerdeki standartları ve düzenlemeleri uyumlu hale getirdiğini anımsattı.

ABD'nin Avrupa'daki yatırımlarının da oldukça karlı olduğuna işaret eden Gill, AB ve ABD arasında yıllık ticaret hacminin 1,5 trilyon euroyu geçtiğini bunun da dünyadaki en büyük ikili ticaret ve yatırım ilişkisini ortaya çıkardığını belirtti.

Gill, AB'nin ABD'ye karşı olmadığını, birlikte çalışmak istediğini belirterek, "Biz diyalog, açıklık ve mütekabiliyetten yanayız. Kurallara uymanız koşuluyla sizinle ortaklık kurmaya hazırız." dedi.

ABD Başkanı Trump, dün, AB'ye yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirterek, yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini bildirmişti.

AB'ye yönelik gümrük vergilerinin hangi seviyede uygulanacağına dair soru üzerine Trump, "Bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda yüzde 25 olacak. Bu otomobiller ve diğer şeylere uygulanacak. AB, ABD'yi mahvetmek için kuruldu ama şimdi ben başkanım." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump, AB'nin misilleme yapmaya çalışabileceğini ancak bunun başarılı olmayacağını ifade etmişti.

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