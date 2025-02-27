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Dünya
AA 27.02.2025 16:31

İsrail heyeti, Gazze'de ateşkes müzakereleri için Kahire'ye gidecek

İsrail müzakere heyeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında müzakereler için bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.

İsrail heyeti, Gazze'de ateşkes müzakereleri için Kahire'ye gidecek
[Gazze | Fotoğraf: AA]

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görüşmelere devam etmek için müzakere heyetine Kahire'ye gitme talimatı verdiği aktarıldı.

Açıklamada müzakerelerin hangi konuda yürütüleceğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona erecek.

İsrail Başbakanı Netanyahu, anlaşmanın uygulamaya girmesinden 16 gün sonra başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemekle suçlanıyor.

Daha önce müzakere için Mısır'ın başkenti Kahire ve Katar'ın başkenti Doha'ya giden müzakere heyetlerine, ikinci aşama görüşmeleri için yetki verilmemişti.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ikinci aşamaya geçmek istemediğini ve Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması sürecek şekilde birinci aşamayı uzatmak istediğini öne sürmüştü.

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