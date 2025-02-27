Az Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.02.2025 16:30

Valensiya'da "okullarda toplu katliam yapma" tehdidinde bulunan şüpheli yakalandı

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesinde bazı okullara elektronik posta göndererek, "okullarda toplu katliam yapma" tehdidinde bulunan şüpheli yakalandı.

Valensiya'da "okullarda toplu katliam yapma" tehdidinde bulunan şüpheli yakalandı

Bölgedeki okullarda büyük paniğe yol açan olay bu sabah meydana geldi.

Valensiya özerk yönetim hükümeti yetkililerinden ve jandarmadan yapılan açıklamada, Chiva, Bunol, Yatova ve Sieta Aguas ilçelerindeki bazı okullara gelen elektronik postada, "okullarda silahla saldırıyla mümkün olduğu kadar çok insanın öldürülüp katliam yapılacağı" tehdidinde bulunulduğu bildirildi.

Yetkililer, söz konusu 4 ilçenin ve yakınlarındaki bazı belediyelerin güvenlik amacıyla bugün okulları boşaltarak eğitime ara verdiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma da elektronik postaları gönderen kişinin yakalandığını duyurdu.

Valensiya yerel gazeteleri, yakalanan kişinin "764" adlı pedofili terör örgütü adına saldırı hazırlığında olmakla suçlandığını iddia etti.

Bu arada basına açıklama yapan Valensiya Bölge Valisi Pilar Bernabe, "Jandarma, Valensiya'nın farklı belediyelerindeki bazı okulların aldığı elektronik postayı gönderen şahsı kısa süre önce yakalamıştır. Jandarmamıza teşekkür ederiz. Okullara gerekli bilgilendirme yapıldı. Polis ve bomba imha ekipleri, boşaltılan okullarda gerekli denetimleri yapmıştır." dedi.

ETİKETLER
İspanya
Sıradaki Haber
Etiyopya Başbakanı Ahmed, Somali'ye resmi ziyarette bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:56
Avrupa Birliği'nden ABD'ye tarife uyarısı
17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu kabul etti
17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti
17:47
AK Parti'den İmralı'nın silah bırakma çağrısıyla ilgili ilk açıklama
17:20
Bakan Şimşek, G20 toplantıları kapsamında ikili temaslarda bulundu
17:34
İmralı, PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı
Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti
Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti
FOTO FOKUS
Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ