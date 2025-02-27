Valensiya'da "okullarda toplu katliam yapma" tehdidinde bulunan şüpheli yakalandı

Bölgedeki okullarda büyük paniğe yol açan olay bu sabah meydana geldi.

Valensiya özerk yönetim hükümeti yetkililerinden ve jandarmadan yapılan açıklamada, Chiva, Bunol, Yatova ve Sieta Aguas ilçelerindeki bazı okullara gelen elektronik postada, "okullarda silahla saldırıyla mümkün olduğu kadar çok insanın öldürülüp katliam yapılacağı" tehdidinde bulunulduğu bildirildi.

Yetkililer, söz konusu 4 ilçenin ve yakınlarındaki bazı belediyelerin güvenlik amacıyla bugün okulları boşaltarak eğitime ara verdiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma da elektronik postaları gönderen kişinin yakalandığını duyurdu.

Valensiya yerel gazeteleri, yakalanan kişinin "764" adlı pedofili terör örgütü adına saldırı hazırlığında olmakla suçlandığını iddia etti.

Bu arada basına açıklama yapan Valensiya Bölge Valisi Pilar Bernabe, "Jandarma, Valensiya'nın farklı belediyelerindeki bazı okulların aldığı elektronik postayı gönderen şahsı kısa süre önce yakalamıştır. Jandarmamıza teşekkür ederiz. Okullara gerekli bilgilendirme yapıldı. Polis ve bomba imha ekipleri, boşaltılan okullarda gerekli denetimleri yapmıştır." dedi.