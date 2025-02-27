Etiyopya Başbakanı Ahmed, Somali'ye resmi ziyarette bulundu

Ahmed, Mogadişu Havaalanı'nda Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından törenle karşılandı.

Mogadişu'da gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından Başkaban Ahmed ve Cumhurbaşkanı Mahmud ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, ziyaretin iki ülke ilişkilerini güçlendireceği belirtilerek, ortak çıkarların desteklenmesi noktasında mutabık kalındığı aktarıldı.

Bölgede barışın ve güvenliğin sağlanması için çaba gösterileceği vurgulanan açıklamada, "İki ülke arasında diplomatik, ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliğini artırma konusunda kararlıyız." denildi.

Açıklamada, liderlerin iki halk arasındaki tarihi bağlara ve ortak sınırlara değindiğine de dikkat çekildi.