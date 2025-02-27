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Dünya
AA 27.02.2025 12:35

Güneş görmeyen kraterleri araştırmak için Ay'a araç fırlatıldı

ABD merkezli özel uzay araştırma şirketi Intuitive Machines, hiç güneş görmeyen kraterleri araştırmak amacıyla Ay'a uzay aracı gönderdi.

Güneş görmeyen kraterleri araştırmak için Ay'a araç fırlatıldı
[Fotograf: Reuters]

"Athena" isimli uzay aracı, milyarder iş insanı Elon Musk'ın SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Misyon kapsamında fırlatılan "Grace" adlı insansız hava aracının (İHA), Ay'ın güney kutbunda yer alan ve hiç güneş almayan bir kraterde buz, su ya da gaz olup olmadığını tespit etmek için kraterin yaklaşık 20 metre derinliğine inmesinin planlandığı aktarıldı.

Kraterlerde buz bulunması halinde bu buzların ilerleyen süreçlerde su, oksijen ve roket yakıtı üretmek için kullanılmasının hedeflendiği belirtildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) göre, Athena'nın gerçekleştireceği deneyler astronotların Ay'a dönüşünde kilit rol oynayacak.

Uzay aracının 6 Mart'ta Ay'ın yörüngesine girmesi bekleniyor.

Odysseus ile 1972'den bu yana ilk kez Ay'a iniş

ABD'li özel şirket Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında Ay'a iniş için geliştirdiği uzay aracı, 15 Şubat'ta SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Uzay aracı, 23 Şubat'ta TSİ 02.23'te Ay'a iniş yaparak 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçmişti.

4,3 metre yüksekliğindeki altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı, NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı deney için de yük taşıyordu.

NASA, birkaç yıl içinde Ay'a insan gönderme planları kapsamında Ay teslimatlarını ticarileştirme çabalarının bir parçası olarak Odysseus'u inşa etmesi ve uçurması için Intuitive Machines şirketine 118 milyon dolar ödemişti.

"IM-1" misyonu kapsamında uzaya yollanan "Odysseus" adlı uzay aracı, 24 Şubat'ta iniş yaptığı Ay'da yan yatmıştı.

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