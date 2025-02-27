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Dünya
AA 27.02.2025 12:19

Kuzey Kore'nin Rusya saflarında savaşmaları için ilave asker gönderdiği iddia edildi

Kuzey Kore'nin, Ukrayna'ya karşı Rusya saflarında savaşmaları için ilave askeri birlik gönderdiği iddia edildi.

Kuzey Kore'nin Rusya saflarında savaşmaları için ilave asker gönderdiği iddia edildi

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nin (NIS) basınla paylaştığı bilgi notunda, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek için ilave birlikler sevk ettiği ancak bu birliklerin tam sayısının henüz tespit edilemediği bildirildi.

Bilgi notunda, "Kuzey Kore birlikleri şubat ayının ilk haftasından itibaren Kursk bölgesindeki cephe hattına konuşlandırıldı." denildi.

Güney Kore basınında, geçen ay çıkan haberlerde, Kuzey Kore'nin Rusya saflarında savaşmaları için Kursk'a 1000 ile 3 bin arasında asker sevk ettiği iddia edilmişti.

Kuzey Kore'nin 2024'te Rusya'nın batı cephesindeki Kursk bölgesine yaklaşık 11 bin asker konuşlandırdığı öne sürülüyor.

NIS, Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşmaları için cephe hattına gönderilen Kuzey Koreli askerlerden 300'ünün öldüğü, yaklaşık 2 bin 700'ünün yaralandığına dair bir istihbarat raporu paylaşmıştı.

Moskova ve Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

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