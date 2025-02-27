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Dünya
AA 27.02.2025 12:06

Japonya'da orman yangını: 2 bin kişi için tahliye emri verildi

Japonya'nın kuzeydoğusunda çıkan orman yangınının ardından bölgede bulunan 2 bin kişi için tahliye emri verildiği duyuruldu.

Japonya'da orman yangını: 2 bin kişi için tahliye emri verildi
[Fotograf: AA]

Kyodo News'in haberine göre yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda dün başlayan orman yangınının devam ettiğini açıkladı.

Yetkililer, Iwate eyaletine bağlı Ofunato kentinde meydana gelen orman yangınında 600 hektarlık alanın kül olduğunu, bölgedeki 2 bin kişi için tahliye emri çıkarıldığını duyurdu.

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü dile getiren yetkililer, askeri helikopterlerin orman yangınına havadan müdahale ettiğini aktardı.

Yetkililer, bölgede yapılan çalışmalar sırasında yanmış bir cesedin bulunduğunu bildirdi.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, çevredeki vilayetlerden itfaiye personeli talep etti.

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