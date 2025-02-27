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Dünya
AA 27.02.2025 10:38

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığına yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal ve siyasi hayatında yaklaşık 25 yıldır müstesna yere sahip AK Parti'nin sürekli yenilendiğini, geliştiğini ve yükselmekte olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın yeniden genel başkanlığa seçilmesinin onun Türkiye'nin refahı ve kalkınması, Türk dünyasının yükselişi için yorulmadan yürüttüğü özverili çalışmaların takdiri anlamına geldiğini vurgulayan Aliyev, kongrede ortaya konulan yeni hedeflerin ve alınan önemli kararların ülkeyi daha da ileriye taşıyacağına inandığını kaydetti.

"Başarılarınız, dost ve kardeş Azerbaycan'da da büyük sevinçle karşılanıyor"

Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Lideri olduğunuz AK Parti'nin son yıllarda ilke ve hedeflerine sadık kalarak attığı adımlar sayesinde devletinizin daha da güçlendiği, sarsılmaz halk-hükümet birliğinin sağlandığı, Türkiye'nin küresel bir güç merkezi, dünyanın önde gelen ve güçlü devletlerinden biri haline geldiği yadsınamaz gerçektir. Türk dünyasında vatanını ve milletini seven, bilge ve kararlı bir lider olarak tanınıp sevilmeniz tesadüf değildir. Başarılarınız, dost ve kardeş Azerbaycan'da da büyük sevinçle karşılanıyor ve her zaman takdir ediliyor.

Ortak tarihimizden, zengin milli ve manevi değerlerimizden ve halklarımızın güçlü iradesinden kaynaklanan Azerbaycan-Türkiye kardeşliği, özgün nitelikli birlik ve stratejik müttefikliği kapsamlı bir biçimde gelişmekte, bölgede istikrar ve güvenliğin tesisine katkıda bulunmaktadır. Bu kopmaz bağların ortak çabalarımızla 'tek millet, iki devlet' ilkesi doğrultusunda bundan sonra da daima güçleneceğine eminim."

Sağlık ve başarı dilediği Erdoğan'a, AK Parti'nin her üyesine içten selamlarını ve tebriklerini ileten Aliyev, Türk halkına barış ve refah temennisinde bulundu

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