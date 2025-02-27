Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 45 askeri hava aracı ve 15 gemi belirlendi

Tayvan Savunma Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Tayvan Adası'nın çevresinde 45 askeri hava aracının görüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, bu araçlardan 34'ünün, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan’ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği alanın orta ve güneybatı bölümlerinde uçtuğu aktarıldı.

Ada çevresinde Çin donanmasına ait 14 savaş gemisi ile 1 "resmi geminin" tespit edildiği aktarılan açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği aktarıldı.

Uçuşlar ve gemi devriyelerinin, Çin'in Tayvan'ın güneyinde yürüttüğü muharebe hazırlık devriyesi kapsamında yapıldığı tahmin ediliyor.

Bakanlık, dün de 32 hava aracının uçuşunun tespit edildiğini, bunlardan 22'sinin orta çizginin ötesine geçtiğini ve ADIZ'da uçtuğunu bildirmişti.

Tayvan, ön uyarı olmadan tatbikat yapılmasına tepki göstermişti

Tayvan otoriteleri, Çin ordusunun herhangi bir ön uyarı olmadan Ada'nın açığında gerçek cephane kullanılan askeri tatbikata başladığını belirterek buna tepki göstermişti.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, söz konusu eylemin "provokasyon" olduğu, uluslararası gemi seferlerini ve uçuşları riske ettiği belirtilmişti.

Çin ordusu, Ada'nın güneyindeki Kaohsiung ve Pingtung şehirlerinin 40 deniz mili (yaklaşık 74 kilometre) açığında bir alanı, gerçek cephane ile atış yapılacak "tatbikat bölgesi" ilan etmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, başka ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. Yabancı donanmaların bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, ülkeler arasında gerginliğe sebep oluyor.