Hindistan'da bir kızın vücudundan 16 kilogramlık 'parazitik' ikiz çıkarıldı

Uttar Pradesh eyaletindeki küçük bir köyde yaşayan genç, ameliyat öncesinde karnından dışarı çıkan tam gelişmiş iki bacakla yaşamını sürdürüyordu. Bu uzuvlarda ağrı, dokunma hissi ve sıcaklık değişimlerini algılayabiliyordu.

8 Şubat'ta gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından genç, "Seyahat edemiyor, fiziksel aktivitelerde bulunamıyordum. Şimdi yeni bir dünyaya adım attım. Eğitim alıp bir iş sahibi olmayı umuyorum" dedi.

Tıbbi literatürde nadir görülen bir vaka

Ameliyatı gerçekleştiren Delhi Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden (AIIMS) Dr. Asuri Krishna, bu tür vakaların tıp literatüründe çok az bulunduğunu belirterek, "Şimdiye kadar sadece 50 kadar vaka rapor edildi ve bunların çoğu küçük çocuklarda ameliyat edildi. Bu nedenle ekibimiz büyük oranda sezgi, beceri ve bilgiye dayalı bir operasyon gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Doktorlar, yapılan taramalar sonucunda parazitik ikizin gencin göğüs kemiğine bağlı olduğunu ve göğüs damarlarından beslendiğini tespit etti. Ancak karaciğer ve böbrekler gibi hayati organlarla doğrudan bir bağlantısının olmadığı belirlendi.

İki aşamalı ameliyat

İlk aşamada doktorlar, parazitik uzuvları çıkarmak için kan damarları, sinirler ve dokular arasındaki karmaşık yapıyı dikkatle ayırdı. Ardından, gencin karnındaki kist alındı ve bağırsak ile karaciğere yapışan bölümler temizlendi.

Ameliyat sırasında gencin kan basıncı kritik seviyeye düştü, çünkü kanının yüzde 30-40’ı parazitik ikize akıyordu. Ancak doktorlar bu durumu önceden öngörüp gerekli müdahaleleri hızlıca yaparak hastayı stabil hale getirdi.

"17 yıl süren acı, 2,5 saatte sona erdi"

Dr. Krishna, başarılı operasyonun ardından sosyal medyada, "Ekibimiz AIIMS Delhi'de 16 kilogramlık bir parazitik ikizi başarıyla çıkardı.

Dört gün sonra genç hasta yürüyerek hastaneden ayrıldı ve hayatını geri kazanmaya hazır hale geldi. Bu, tıbbın ve ekip çalışmasının gücünü gösteren bir başarıdır" dedi.