2040'a kadar son kez yaşanacak: Yedi gezegen aynı anda görülecek

‘Gezegen geçidi’ olarak adlandırılan bu nadir olay, gezegenlerin belirli bir hizalanma oluşturmasıyla meydana geliyor.

Bu büyüleyici manzara, 2040 yılına kadar bir daha bu kadar net bir şekilde gözlemlenemeyecek.

Gözlem için en iyi zaman

Gezegenleri en iyi şekilde görebilmek için salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri, gün batımının hemen ardından gökyüzünü izlemek gerekiyor.

Merkür, Venüs, Jüpiter ve Mars çıplak gözle görülebilirken, Satürn ufuk çizgisine yakın olacağı için fark edilmesi zor olabilir.

Uranüs ve Neptün’ü gözlemlemek isteyenlerin ise teleskopa ihtiyacı olacak.

Gezegenler neden hizalanmış gibi görünüyor?

Güneş Sistemi’ndeki gezegenler, Dünya ile yaklaşık olarak aynı düzlemde yer aldığı için zaman zaman belirli açılardan bakıldığında hizalanmış gibi görülebiliyor.

Ancak bu, gezegenlerin gerçekte birbirine yaklaştığı anlamına gelmiyor; aralarında hâlâ milyonlarca kilometrelik mesafe bulunuyor.

Kraliyet Gözlemevi’nden Astronom Dr. Edward Bloomer, "Bu yedi gezegenin gökyüzünde uygun bir konuma gelmesi nadir görülen bir fırsat" dedi.

Gün batımıyla birlikte Merkür ve Satürn de ufkun altına inerek görünmez hâle geleceğinden, bu gezegenleri görmek için yalnızca birkaç dakikalık bir zaman aralığı olacak. Ancak Venüs, Jüpiter ve Mars daha uzun süre izlenebilecek.

En parlak gezegenler Venüs ve Jüpiter

Venüs ve Jüpiter, parlaklıkları sayesinde en kolay fark edilebilecek gezegenler arasında yer alıyor. Mars ise belirgin kızıl rengiyle diğerlerinden ayırt edilebilecek.

Dr. Bloomer, "Uranüs teknik olarak çıplak gözle görülebilir, ancak bunun için mükemmel bir görüş açısına ve ideal hava koşullarına ihtiyaç var," ifadelerini kullandı.

Gezegenleri en iyi şekilde gözlemlemek için, ışık kirliliğinin az olduğu ve ufkun net bir şekilde görülebileceği bir noktaya gitmek tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, gözlerin karanlığa alışması için en az yarım saat beklenmesi gerektiğini, ayrıca telefon ekranına bakmaktan kaçınılması gerektiğini belirtiyor.