Az Bulutlu -4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.02.2025 06:18

Katil İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler, Ramallah'ta coşkuyla karşılandı

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde aileleri ve onları bekleyen kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

Katil İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler, Ramallah'ta coşkuyla karşılandı
[AA (Arşiv)]

İsrail'in Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan otobüs, Uluslararası Kızılhaç ekiplerinin eşliğinde Ramallah kentindeki Kültür Sarayı'na ulaştı.

Esirleri taşıyan otobüs burada onları bekleyen aileleri ve kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Alanda toplanan kalabalık tekbirler getirdi.

Filistinli esirler otobüsten inerek yakınlarıyla kucaklaşırken, aile ve yakınlarıyla buluştukları alanda duygusal anlar yaşandı.

Bitkin oldukları görülen esirlerden bazıları hastaneye kaldırıldı.

Ramallah ve El-Bire Valisi Leyla Ganim, esirlerin karşılanması sırasında yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun Filistinli esirleri "ırkçı ve kışkırtıcı ifadeler içeren kıyafetler giydirerek serbest bıraktığını ancak onlara alternatif kıyafetler verildiğini" söyledi.

Ganim, esirlerin kendilerine cilt hastalıklarına yakalandıklarını söylediklerini ve bazılarının sağlık kontrolünden geçmek istediklerini aktardı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Batı Şeria
Sıradaki Haber
ABD'de federal kurumlara "iş gücünü büyük ölçüde azaltmak" için hazırlık yapma talimatı verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:21
Beykoz Belediye Başkanı Köseler 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan gözaltına alındı
06:56
Hindistan'da bir kızın vücudundan 16 kilogramlık 'parazitik' ikiz çıkarıldı
06:50
İngiltere'de kedi büyüklüğünde fare istilası
06:45
2040'a kadar son kez yaşanacak: Yedi gezegen aynı anda görülecek
06:51
Sızdırılan kayıtlar, Yunanistan’ın göçmen teknesi faciasına dair anlattıklarını çürüttü
06:29
Instagram, TikTok’a rakip olmak için ayrı bir Reels uygulaması çıkarabilir
Bazı illerde eğitime kar engeli
Bazı illerde eğitime kar engeli
FOTO FOKUS
İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde
İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ