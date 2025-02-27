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Dünya
TRT Haber-AA 27.02.2025 02:07

Gazze'de 7'nci esir takası: 641 Filistinli artık serbest

Hamas ile İsrail arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 7'nci turunda 22 Şubat'ta serbest bırakılması beklenen 641 Filistinli esir, gecikmeli olarak özgürlüğüne kavuştu.

Gazze'de 7'nci esir takası: 641 Filistinli artık serbest

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasında teslim edilmesi beklenen son 4 İsrailli esirin cenazesinin de İsrail'e ulaşmasının ardından Filistinli esirler de serbest bırakıldı.

 

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli esirler Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İsrail ordusu, konvoyun geçişi öncesi işgal altındaki Batı Şeria'nın Bitunya beldesine baskın düzenledi.

Ofer Askeri Cezaevinden ayrılarak işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine gelen Kızılhaç konvoyu, dünyaca ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş'in ismini taşıyan Ramallah'taki müzenin önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Esir takasının yedinci turunun gecikmeli olarak tamamlanmasıyla anlaşmanın birinci aşamasında salıverilmesi gereken 33 İsrailli esirin tamamı teslim edilirken, serbest kalan Filistinlilerin sayısı 1776'ya yükseldi.

Salıverilen 6 İsrailli esir karşılığında 641 Filistinlinin serbest bırakılacağı açıklandı

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 641 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyuruldu.

Söz konusu 151 esirin 42'sinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'e, 12'sinin Gazze'ye gideceği belirtilirken 97 Filistinli esirin ise yurt dışına gönderileceği kaydedildi.

Ayrıca Gazze Şeridi'nden 7 Ekim 2023 sonrasında alınan Filistinli esirlerden, 45'i kadın ve çocuklardan oluşan 490 kişinin daha Gazze'de özgürlüğüne kavuşacağı aktarıldı.

Bu Filistinli esirlerden 620'sinin serbest bırakılması İsrail tarafından geciktirilmişti.

İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya almıştı

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri 22 Şubat'ta serbest bırakmıştı.

İsrailli esirlerin Hamas tarafından serbest bırakmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

Hamas ve İsrail, arabulucularla yapılan görüşmeler neticesinde krizin çözüldüğünü açıklamıştı.

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