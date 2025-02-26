Açık -0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.02.2025 20:54

ABD Başkanı Trump, AB'ye yönelik yüzde 25 tarife planladıklarını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirterek, yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini bildirdi. Trump “Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu. Amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar. Ama şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, AB'ye yönelik yüzde 25 tarife planladıklarını söyledi
[Depophotos]

AB'ye yönelik gümrük vergilerinin hangi seviyede uygulanacağına dair soru üzerine Trump, "Bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda yüzde 25 olacak. Bu otomobiller ve diğer şeylere uygulanacak. Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu ama şimdi ben başkanım." dedi.

Trump, AB'nin misilleme yapmaya çalışabileceğini ancak bunun başarılı olmayacağını ifade ederek, bu durumda artık oradan ithalat yapmayacaklarını kaydetti.

Tarifelerin zamanlaması kafa karışıklığına neden oldu

Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifeleri durdurmayacağını söylemesi ancak aynı zamanda bunların 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini açıklaması kafa karışıklığına neden oldu.

ABD Başkanı, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti. Tarifelerin 4 Şubat'ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Trump, tarifelerin yürürlüğe girmesinden bir gün önce sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında Kanada ve Meksika'ya getirilen tarifelerin 30 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, daha önce karşılıklı tarifeler ve bazı sektörlere yönelik gümrük vergileri için 2 Nisan tarihine işaret etmişti.

ETİKETLER
ABD Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Zelenskiy, nadir toprak elementleri anlaşması taslağının güvenlik garantilerini içerdiğini söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:29
Ukrayna hükümeti, ABD ile yapılacak anlaşma taslağını onayladı
23:05
İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde
22:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençlerden doğum günü sürprizi
21:41
Türkiye Filistin için Uluslararası Adalet Divanına beyan sunacak
20:54
Zelenskiy, nadir toprak elementleri anlaşması taslağının güvenlik garantilerini içerdiğini söyledi
23:09
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Çevre Komisyonunda kabul edildi
Bazı illerde eğitime kar engeli
Bazı illerde eğitime kar engeli
FOTO FOKUS
İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde
İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ