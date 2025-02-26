Az Bulutlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.02.2025 19:07

İsrail Dışileri Bakanı, İran'ın nükleer programına karşı "askeri saldırı" tehdidinde bulundu

Soykırımcı İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran'ın nükleer programına karşı "askeri saldırı seçeneğinin masada olması" gerektiğini savunarak Tahran'a saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Dışileri Bakanı, İran'ın nükleer programına karşı "askeri saldırı" tehdidinde bulundu
[Fotograf: AA]

Brüksel'e resmi ziyarette bulunan Saar, "Politico" dergisine verdiği röportajda, İran'ın nükleer programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde İran'a saldırı düzenlenmesi olasılığına ilişkin soruya Saar, "İran'ın nükleer programını silah üretim aşamasına gelmeden önce durdurmak için güvenilir bir askeri seçeneğin masada olması gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Saar, İran'ın "birkaç bomba" için yeterli uranyumu zenginleştirmeyi başardığını öne sürerek, İsrail'in önlem almak için fazla zamanının kalmadığını savundu.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, İran'ı "bombalamaktan" ziyade onunla bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ifade ederken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, geçen hafta "tüm seçeneklerin" masada olduğunu, Washington'ın Tahran'ın nükleer programının tamamen ortadan kaldırılmasından daha azıyla yetinmeyeceğini belirtmişti.

İran, ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bu yana hem zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmış hem de yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başlamıştı.

ETİKETLER
İsrail İran
Sıradaki Haber
Hamas, cenazelerini teslim edeceği İsrailli 4 esirin ismini açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:38
Sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanmıştı: Silivri Belediyesi ile İBB'den tazminat kazandı
20:28
Trump: Zelenskiy cuma günü gelecek ve bir anlaşma imzalayacağız
19:57
Bakan Tunç: Hedef terörsüz bir Türkiye
19:17
Reyhanlı saldırısının faili terörist tutuklandı
19:07
Hamas, cenazelerini teslim edeceği İsrailli 4 esirin ismini açıkladı
19:04
Beyaz Saray: Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasına çok yakınız
Iraklı yoksul aileler, ekmeğini "mangal kömüründen" çıkarıyor
Iraklı yoksul aileler, ekmeğini "mangal kömüründen" çıkarıyor
FOTO FOKUS
TRT Haber, 3 Thodex iddianamesinin detaylarına ulaştı
TRT Haber, 3 Thodex iddianamesinin detaylarına ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ