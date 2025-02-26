İsrail Dışileri Bakanı, İran'ın nükleer programına karşı "askeri saldırı" tehdidinde bulundu

Brüksel'e resmi ziyarette bulunan Saar, "Politico" dergisine verdiği röportajda, İran'ın nükleer programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde İran'a saldırı düzenlenmesi olasılığına ilişkin soruya Saar, "İran'ın nükleer programını silah üretim aşamasına gelmeden önce durdurmak için güvenilir bir askeri seçeneğin masada olması gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Saar, İran'ın "birkaç bomba" için yeterli uranyumu zenginleştirmeyi başardığını öne sürerek, İsrail'in önlem almak için fazla zamanının kalmadığını savundu.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, İran'ı "bombalamaktan" ziyade onunla bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ifade ederken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, geçen hafta "tüm seçeneklerin" masada olduğunu, Washington'ın Tahran'ın nükleer programının tamamen ortadan kaldırılmasından daha azıyla yetinmeyeceğini belirtmişti.

İran, ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bu yana hem zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmış hem de yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başlamıştı.