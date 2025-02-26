Beyaz Saray: Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasına çok yakınız

Sözcü, Beyaz Saray girişinde basın mensuplarına Ukrayna konusunda kısa bir açıklama yaptı.

Leavitt, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşması konusunda ne durumda olduklarıyla ilgili soruya, "Başkan Trump'ın da söylediği gibi nadir elementler anlaşması kesinlikle çok önemli. Bu anlaşmayı tamamlamak için bitiş çizgisine çok yakınız." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi "anlaşmaya imza atmak" ya da "ziyaret" için Beyaz Saray'da ağırlamaya hazır olduğunu kaydeden Leavitt, son gelişmelere göre kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, konuyla ilgili son açıklamasında, ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmanın nihai taslağının hazırlandığını belirterek, "Garantiler olmadan hiçbir anlaşmaya imza atmayı düşünmüyoruz." ifadesini kullanmıştı.