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Dünya
AA 26.02.2025 19:02

Beyaz Saray: Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasına çok yakınız

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmasına çok yakın olduklarını söyledi.

Beyaz Saray: Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasına çok yakınız
[Fotograf: Reuters]

Sözcü, Beyaz Saray girişinde basın mensuplarına Ukrayna konusunda kısa bir açıklama yaptı.

Leavitt, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşması konusunda ne durumda olduklarıyla ilgili soruya, "Başkan Trump'ın da söylediği gibi nadir elementler anlaşması kesinlikle çok önemli. Bu anlaşmayı tamamlamak için bitiş çizgisine çok yakınız." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi "anlaşmaya imza atmak" ya da "ziyaret" için Beyaz Saray'da ağırlamaya hazır olduğunu kaydeden Leavitt, son gelişmelere göre kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, konuyla ilgili son açıklamasında, ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmanın nihai taslağının hazırlandığını belirterek, "Garantiler olmadan hiçbir anlaşmaya imza atmayı düşünmüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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