Parçalı Bulutlu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.02.2025 17:53

İsrail hapishanelerinde 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 60'a çıktı

İsrail hapishanelerinde 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 60'a yükseldi.

İsrail hapishanelerinde 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 60'a çıktı
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail hapishanesinde tutulan 34 yaşındaki Gazzeli esir Rafet Adnan Abdulaziz hayatını kaybetti.

Abdulaziz'in 7 Ekim 2023'ten bu yana kardeşi Şadi ile birlikte tutulduğu ve alıkonulduğu esnada yaralandığı belirtilen açıklamada, ölüm nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Gazzeli esir Rafet Adnan Abdulaziz'in ölümüyle beraber 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 60'a ulaştığı aktarıldı.

Hayatını kaybeden 60 Filistinliden 39'unun Gazze Şeridi'nden olduğu ayrıca İsrail'in yaşamını yitilen onlarca Filistinli esiri gizlediği öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca İsrail makamlarının, alıkonulduğu süre boyunca Abdulaziz'in akıbeti hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadığı ve ailesinin onu ziyaret etmesine izin vermediği duyuruldu.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Trump'tan medya kuruluşları ve yazarlara dava açma tehdidi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:09
İsrail Dışileri Bakanı, İran'ın nükleer programına karşı "askeri saldırı" tehdidinde bulundu
19:07
Hamas, cenazelerini teslim edeceği İsrailli 4 esirin ismini açıkladı
19:04
Beyaz Saray: Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasına çok yakınız
19:09
İletişim Başkanlığı BBC'nin "Hala Savaştayız" haberini yalanladı
18:33
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:13
TEKNOFEST Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması başvuruları devam ediyor
Iraklı yoksul aileler, ekmeğini "mangal kömüründen" çıkarıyor
Iraklı yoksul aileler, ekmeğini "mangal kömüründen" çıkarıyor
FOTO FOKUS
TRT Haber, 3 Thodex iddianamesinin detaylarına ulaştı
TRT Haber, 3 Thodex iddianamesinin detaylarına ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ