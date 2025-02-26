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Dünya
AA 26.02.2025 16:24

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 50 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların ve eski tutukluların da olduğu en az 50 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 50 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Batı Şeria'nın birçok kentine baskınlar düzenleyen İsrail güçlerinin, aralarında çocukların ve eski tutukluların da bulunduğu en az 50 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 924 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

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