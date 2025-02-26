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Dünya
AA 26.02.2025 15:19

Hamas, İsrail'in daha önce serbest bırakması gereken Filistinlileri yarın salıvereceğini duyurdu

Hamas, Tel Aviv'in yarın İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim edilmesiyle eş zamanlı olarak geçen hafta esir takasının 7. turunda bırakması gereken Filistinli esirleri serbest bırakacağını bildirdi.

Hamas, İsrail'in daha önce serbest bırakması gereken Filistinlileri yarın salıvereceğini duyurdu
[Fotograf: AA]

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Kanu, yarın İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim edilmesiyle eş zamanlı olarak Filistinli esirlerin de salıverileceğini ifade etti.

Sürecin, "İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesini sağlayacak yeni bir mekanizma çerçevesinde yürütüleceğini" belirten Kanu, Mısırlı ara bulucuların süreci "garanti altına aldığını" ve Hamas'ın da "anlaşmanın uygulanmasına bağlı olduğunu" vurguladı.

Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasında ikinci aşama için herhangi bir teklif sunmadığını belirten Kanu, bu aşamaya geçmeye hazır olduklarını ve tüm süreçleri tamamlamak için ciddi bir şekilde ilerlemek istediklerini ifade etti.

İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya almıştı

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmasına rağmen İsrail'in, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının Netanyahu'nun gerçekleştireceği "güvenlik istişare toplantısından çıkacak karara bağlı olduğu" kaydedilmişti.

Güvenlik istişare toplantısı sonrasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve onların propaganda amacıyla kullanılması" iddiasıyla Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.

Hamas, İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin isimlerini manipüle etmeye çalıştığını ve anlaşmayı açıkça ihlal ettiğini belirterek ara bulucuları ve uluslararası toplumu, İsrail'e anlaşmayı uygulaması ve esirleri gecikmeden serbest bırakması için baskı yapmaya çağırmıştı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki bin 135 Filistinli esir ile Gazze'deki sağ 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

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