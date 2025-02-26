Avustralya'da üniversitelerin kabul ettiği "yeni antisemitizm tanımına" yönelik tartışmalar sürüyor

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, ülkede 39 üniversite, İsrail'e yönelik eleştirilerin "zararlı mecazlara, klişelere veya varsayımlara dayandığında, İsrail'in veya tüm Yahudilerin ortadan kaldırılması çağrısında bulunduğunda veya İsrail'in eylemlerinden Yahudileri sorumlu tuttuğunda antisemitik olabileceği" şeklindeki yeni tanımı kabul etti.

Yeni tanımda ayrıca, Avustralyalı Yahudilerin çoğu için siyonizmin Yahudi kimliklerinin "temel parçası" olduğu, bu nedenle Yahudi kelimesi yerine Siyonist kelimesinin kullanılmasının herhangi bir konuşmanın "antisemitik olma ihtimalini ortadan kaldırmadığı" öne sürüldü.

Avustralya Yahudi Konseyinin konuya ilişkin sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, üniversitelerin yeni antisemitizm tanımını Filistinli gruplarla ya da İsrail'i eleştiren Yahudi gruplarla istişarede bulunmadan kabul ettiği aktarıldı.

Üniversitelerin "tehlikeli ve politize edilmiş" bir antisemitizm tanımını kabul ettiği belirtilen açıklamada, tanımın İsrail'e yönelik meşru eleştiriler üzerinde caydırıcı olabileceği ve Filistin karşıtı ırkçılığı kurumsallaştırma riski taşıdığı kaydedildi.

Konseyin yeni antisemitizm tanımına "şiddetle karşı çıktığı" ifade edilen açıklamada, "Filistinlilerin siyasi ifadelerini doğası gereği antisemitik olarak kategorize etmek, yürürlüğe konamaz ve herhangi bir demokratik toplumun kalbinde yer alan eleştirel siyasi tartışmayı boğacaktır. Tanım, Yahudi kimliğini tehlikeli bir şekilde İsrail ve siyonizmin siyasi ideolojisine verilen destekle birleştirmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Avustralya Filistin Savunma Ağı da tanımın kabul edilmesini kınadı

Avustralya Filistin Savunma Ağından (APAN) yapılan yazılı açıklamada, üniversitelerin yeni antisemitizm tanımını kabul etmesi kınanarak söz konusu tanımın, İsrail'e yönelik eleştiriler ile Yahudilere karşı ayrımcılığı eş değer tuttuğu belirtildi.

Bu hareketin "siyasi muhalefeti susturmak, İsrail'i hesap verebilirlikten korumak ve Filistinliler ile müttefiklerini susturmak için antisemitizm konusundaki gerçek endişeleri manipüle ettiği" kaydedilen açıklamada, "Üniversiteler, Yahudi öğrencileri, personeli ve toplum üyelerini ayrımcılıktan korumak yerine, İsrail'in apartheid, sömürgecilik ve Filistin'deki soykırımına ilişkin tartışmaları suç haline getirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yeni tanımın 42 üniversite bulunan Avustralya'da başka üniversitelerce kabul edilmemesi ve geri çekilmesi için çağrıda bulunuldu.

ABD'deki Columbia Üniversitesinde başlayan ve Avrupa başta olmak üzere dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterileri, Avustralya'daki üniversitelerde de gündeme gelmişti.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıları, o tarihten bu yana Avustralya'nın çeşitli bölgelerinde protesto ediliyor.